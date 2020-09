TS – Eriksen, il feeling con Conte non è scoccato: l’Inter può cederlo a prezzo di saldo

Non si placano le voci riguardanti il futuro di Christian Eriksen: il danese, arrivato a gennaio all’Inter, ha faticato ad inserirsi nei meccanismi di gioco della squadra, tanto che Conte lo ha spesso relegato in panchina. Tuttosport non esclude una cessione:

“Il club non vorrebbe cedere il danese su cui ha puntato forte a gennaio ma il feeling con Conte non è scoccato e la voglia di 3-5-2 del tecnico rischia di soffocare in panchina l’ex Tottenham. Per venderlo, però, l’Inter chiede 40 milioni (35 facendo uno sforzo). Potrebbe essere scambiato per arrivare a un obiettivo ma il Chelsea – dove militano i vari Kanté, Emerson Palmieri e Marcos Alonso – non è interessato. Sembra che lo Zenit (che ha sondato il terreno anche per Vecino, altro elemento in uscita) abbia messo gli occhi su di lui ma i costi dell’operazione frenano i russi“.