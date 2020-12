Eriksen in campo al 91′, GdS: “Da sottolineare la sua professionalità. Altri al posto suo…”

Ha fatto discutere e non poco la scelta di Antonio Conte di gettare nella mischia Christian Eriksen a tempo ormai scaduto e a risultato acquisito contro il Bologna. Per alcuni si è anche trattata di un’umiliazione, per altri un tentativo di spronare il danese anche se l’addio sembra l’opzione più probabile già per la sessione di gennaio. “Sul risultato di 3-1, l’Inter ha attivato la modalità controllo. Mihajlovic ha inserito un paio di giovani, mentre Conte al 91’ ha fatto entrare Eriksen al posto di Sanchez e qui ci sarebbe da ridire qualcosa, ma ci asteniamo e sottolineiamo la professionalità del danese”, commenta La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge che “altri, al suo posto, avrebbero reagito con minore flemma”.