Eriksen: “Prossimo club? Ho un’idea, ma non so cosa accadrà. Voglio vincere titoli”

Intervistato dalla BBC, l'ex centrocampista nerazzurro parla del suo futuro

Christian Eriksen punta a vincere ancora trofei e ha ammesso di avere "un'idea" della sua prossima mossa quando il suo contratto scadrà dopo l'ultima partita della stagione con la maglia del Brentford: "Non so cosa riserverà il futuro. Sarà una decisione che prenderò da un punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista familiare", dice l'ex nerazzurro alla BBC.

"Ho sempre voluto vincere trofei. Sono sempre dal lato competitivo, voglio sempre essere la migliore versione possibile in ogni modo, giocando al massimo livello possibile. Ho un'idea, ma cosa accadrà non lo so. Ma il Brentford è sicuramente nella categoria di uno dei club che sto valutando".