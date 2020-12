TS – Eriksen, l’ipotesi PSG non decolla: ecco perché. Rimane una pista

Non sembra così facile sciogliere il nodo legato al futuro di Eriksen. Ne parla TuttoSport nell’edizione odierna: “ E’ il danese il giocatore che potrebbe spostare gli equilibri. Difficile che una squadra lo compri investendo fin da subito 30 milioni, ma un prestito oneroso con stipendio pagato potrebbe dare respiro alle casse nerazzurre. Il sogno rimane De Paul , ma è davvero complicato pensare che l’Udinese acconsenta a un prestito con diritto di riscatto a 18 mesi. Uno scambio? E’ una delle ipotesi, anche se l’opzione Psg (con Paredes ) non decolla: il neo tecnico Pochettino non sembra averlo indicato fra gli acquisti e il ds Leonardo preferirebbe non ingolfare ulteriormente la zona offensiva. Dunque per Eriksen bisognerà guardare alla Premier con Arsenal ( Xhaka e Ceballos ) prima possibilità”.