Eriksen re degli assist: nessuno come lui in Inghilterra. Inter, con uno come lui…

Il grande sogno di mercato dell’Inter per la prossima stagione è Christian Eriksen: il centrocampista danese del Tottenham è in scadenza di contratto, e la dirigenza nerazzurra sta lavorando sotto traccia per convincerlo ad accettare la sfida milanese.

Classe ’92, talento cristallino, con lui l’Inter si assicurerebbe un top player assoluto. Per Eriksen parlano i numeri: come evidenziato dai dati Opta, il numero 23 degli Spurs “è il giocatore che in assoluto ha fornito più assist per i compagni (62) in Premier League dal 2013/14 ad oggi, da quando cioè gioca nel campionato inglese“.