Sky – Inter, Eriksen non parte. Retroscena: contatti con 2 club per il ritorno in Premier, ma…

Christian Eriksen resta all’Inter. Il gol decisivo nel derby di Coppa Italia contro il Milan e l’ottima prestazione contro il Benevento rappresentano la rinascita del centrocampista danese, che ora vuole incantare con la maglia nerazzurra.

A confermare la permanenza all’ombra della Madonnina di Eriksen è Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, attraverso il suo profilo Twitter, rivelando alcuni retroscena: “Non ci sono possibilità che lasci l’Inter in oggi. Il Tottenham lo voleva come sostituto di Dele Alli ma non è stato raggiunto l’accordo. Il Leicester era in contatto con il suo agente”.