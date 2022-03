Eriksen: “Ricordo tutto, tranne quando sono finito in paradiso. Giocare? Non vedo rischi”

Il centrocampista danese, oggi in forza al Brentford, sabato è tornato dopo l'arresto cardiaco accusato lo scorso giugno

Fabio Alampi

Nella giornata di sabato Christian Eriksen ha finalmente visto la luce in fondo al tunnel: l'ex centrocampista dell'Inter è tornato a giocare per la prima volta dopo l'arresto cardiaco accusato durante lo scorso Europeo. Il danese ha ripercorso le tappe principali di questi mesi in un'intervista concessa al sito ufficiale del Brentford: "Potevo vedere lo stadio Parken dalla mia stanza e sentire gli applausi dal mio letto d'ospedale. Non avrebbero dovuto giocare, non dopo quel trauma. Ma non ero io: avevo perso quei minuti. Non sapevo cosa fosse successo. Non mi ero reso conto di cosa i miei compagni avessero visto".

"Ero sulla schiena quando mi sono svegliato. Ho sentito i medici premere su di me. Ho lottato per respirare, poi ho sentito voci deboli e dottori che parlavano. Stavo pensando che non potevo essere io quello sdraiato sul campo, sono in buona salute. Il mio primo pensiero è stato di essermi rotto la schiena. Posso muovere le gambe? Posso muovere le dita dei piedi? Piccole cose del genere. Ricordo tutto. Tranne quei minuti in cui sono finito in paradiso. Quando mi sono svegliato dalla rianimazione, è stato come svegliarmi da un sogno. Ero lontano. Di solito, ricordi frammenti di un sogno, ma non ricordo nulla di quando sono svenuto. Ho lottato per respirare e lentamente ho visto i dottori che mi circondavano e ho sentito le loro voci. Quando il nostro cardiologo ha detto che avevo 30 anni, l'ho corretto e gli ho detto: 'Ehi, ho solo 29 anni!' Ho ripreso conoscenza subito".

"Ricordo l'atmosfera. Il telo bianco intorno a me per proteggermi dalla vista. Ho alzato lo sguardo e ho visto i tifosi cantare. Sono stato portato in ambulanza, me lo ricordo bene. Quando sono stato in ambulanza è stato il momento in cui mi sono reso conto di essere morto. Uno dei paramedici ha chiesto al nostro medico di squadra: "Per quanto tempo è stato privo di conoscenza?" Il nostro medico ha risposto: "Da tre a quattro minuti"".

"Ho visto quello che mi è successo. La prima volta è stato quando ero in ospedale. Passarono un paio di giorni prima che vedessi la scena vera e propria in cui collasso. Mi ha infastidito un po': non c'erano segni che ciò sarebbe accaduto, quindi perché è successo? È stata una cosa molto strana da affrontare. Volevo fare tutti i test e parlare con tutti i medici per vedere cosa fosse possibile fare e cosa no. Da allora, credo meno di una settimana dopo, mi hanno detto 'hai un defibrillatore interno, ma per il resto non è cambiato nulla, puoi continuare come una vita normale e non c'è limite a ciò che puoi fare'. È stato un sollievo, ma anche strano perché non vorrei esagerare, non vorrei correre rischi, quindi è per questo che sto facendo molti test per assicurarmi che tutto vada bene".

"Quello che sto facendo ora non mi influenzerà tra 30 anni e quello era l'obiettivo principale. Se mi dicono che qualcosa nel frattempo sarà cambiato, allora sarà un altro discorso. Non vedo alcun rischio. Ho un defibrillatore interno, se succede qualcosa sono al sicuro. Con un defibrillatore interno non ci sono limiti: le persone possono correre maratone, fare immersioni profonde, tutto".

"Il Brentford? Ho parlato con Thomas Frank alcune volte. Ho avuto una buona sensazione. Londra è un buon posto dove stare, un buon posto per la mia famiglia. Sto giocando in Premier League. Brentford era il miglior mix: dall'esterno sembrava molto familiare e un ambiente ideale per lavorare. Scendere in campo, toccare il pallone e annusare l'erba, mi è tornato tutto. È tornata l'emozione di guardare le partite, di essere in uno stadio e di essere coinvolti in una squadra. Ho sempre amato giocare a calcio, questo amore non è andato via dopo quello che è successo. Mi è mancato l'ambiente, entrare in uno stadio e giocare una partita di calcio. Mi è mancata l'atmosfera, stare con i miei compagni di squadra e festeggiare le vittorie. Mi è stato dato il via libera dai medici. Certo, porterò sempre questa esperienza con me, tutti avranno il ricordo di quello che è successo l'ultima volta che ho giocato, ma penso che ora sia il momento di creare nuovi ricordi e guardare avanti. Sono entusiasta di dimostrare che con un defibrillatore interno, se esegui i test corretti e tutto è a posto, puoi giocare di nuovo. Ne sono felice. Voglio tornare a giocare. Sono stati sei mesi di attesa e di duro lavoro per arrivare dove sono ora. Voglio toccare la palla, giocare a calcio, segnare gol e fare assist. Voglio vedere dove mi porta. Mi conosco, voglio essere il più bravo possibile".