Eriksen, il rientro si avvicina: 60 minuti in amichevole con il Brentford

L'ex centrocampista dell'Inter, approdato a gennaio in Premier League, vede sempre più vicino il rientro in campo

Christian Eriksen è pronto per mettersi definitivamente alle spalle il malore accusato durante lo scorso Europeo e tornare finalmente in campo: l'ex centrocampista dell'Inter, approdato a gennaio al Brentford, nella giornata di oggi ha disputato 60 minuti in un test amichevole giocato a porte chiuse. Il rientro si avvicina.