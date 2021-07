In Danimarca – Eriksen, cambio di programma. Slitta rientro in Italia

I giornali del suo Paese parlano del calciatore nerazzurro e del suo ritorno in Italia dopo il malore avuto all'Europeo

È trascorso quasi un mese dal malore di Eriksen . Il calciatore nerazzurro sta meglio e l'Inter attende la sua disponibilità per accoglierlo in Italia dove dovrà sottoporsi a test medici necessari per capire il suo stato.

In Danimarca dicono che c'è stato un cambio di programma: Chris sarebbe dovuto arrivare in questa settimana alla Pinetina, ma alla fine il suo rientro è slittato: "Probabilmente sarà in Italia nelle prossime settimane, non prima dei primi giorni di agosto", prevedono.