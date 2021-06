Danimarca, Eriksen ringrazia i compagni: “Vi ho guardato, siete stati eccezionali”

Quello che si è vissuto al Parken di Copenaghen durante Danimarca-Belgio, specialmente al decimo minuto, ha emozionato tutti

Quello che si è vissuto al Parken di Copenaghen durante Danimarca-Belgio , specialmente al decimo minuto, ha emozionato tutti. Anche Christian Eriksen, destinatario del grande omaggio del calciatori in campo e dei tifosi sugli spalti. Come riporta il Corriere della Sera, il calciatore dell'Inter ha voluto ringraziare così i compagni di squadra:

"Il pubblico allo stadio ci ha provato in ogni modo a stare vicino al suo campione ferito. Cori, striscioni, i giocatori in campo si sono fermati al 10’ del primo tempo per tributargli un lungo applauso, un’ovazione. La Danimarca ha rischiato anche di vincere contro il Belgio, è caduta con onore. Dall’ospedale Eriksen ha inviato un messaggio nella chat della Nazionale danese, per confortare i compagni sconfitti: «Vi ho guardato, siete stati davvero eccezionali». Come lui, tornato alla vita dopo essere morto e pronto a giocarsi un’altra partita".