TS – Eriksen e gli agenti vogliono solo l’Inter: ecco la mossa per sbloccare la trattativa…

Eriksen vuole l’Inter e spinge per il trasferimento in nerazzurro. Gli agenti del centrocampista danese stanno lavorando alacremente per convincere il Tottenham a cedere il numero 23 e sbloccare la trattativa.

Per Tuttosport, la conclusione della trattativa è vicina ma Eriksen e i suoi agenti dovranno dare una mano: il calciatore, che firmerà un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus fino al 2024 – dovrà rinunciare ad alcune pendenze legate ai premi col Tottenham mentre i procuratori non possono andare oltre una certa cifra per quanto riguarda le commissioni, per non far superare il budget che l’Inter ha messo a disposizione per questa operazione.