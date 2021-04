Inter, Eriksen può risolvere un problema: per Conte la soluzione era Vidal

Il centrocampista danese è ora imprescindibile per la squadra nerazzurra: un ruolo che il tecnico aveva ritagliato per il cileno

Un gol che, probabilmente, vale più del punto guadagnato: Christian Eriksen ha trovato a Napoli la sua prima rete in campionato, mettendo il sigillo sulla stagione nerazzurra. Il danese ha dimostrato di poter essere importante anche a livello realizzativo e di poter risolvere uno dei problemi evidenziati nella prima stagione interista di Conte: la mancanza di gol dei centrocampisti. La soluzione, secondo il Corriere dello Sport, nei piani del tecnico era Arturo Vidal: "Mancava soltanto il gol. Del resto, Conte aveva chiesto Vidal anche per quel motivo, avendo una mediana non abbastanza prolifica. Ma il cileno si è fermato, appunto, alla Juventus. E quindi ora ci deve pensare Eriksen. Che ha sempre avuto doti balistiche importanti, ma che troppo spesso ha rinunciato a tirare, preferendo il passaggio per un compagno. Beh, con quella fucilata di sinistro - non il suo piede preferito - ha dimostrato di cosa è capace".