«Dalle parole di Conte potrebbe giocare anche in futuro. Ma anche dai movimenti del mercato non mi pare ci siano comunque trattative percorribili». Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato di Eriksen: «L’allenatore dice che può giocare da vice Brozovic, non so se può farlo. Con il Milan lo ha fatto, i ritmi non erano alti e l’Inter aveva un uomo in più. Però secondo me è il caso di tenerlo e sfruttarlo per quello che sa fare».

(Fonte: SS24)