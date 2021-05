Eriksen: “Scudetto? Peccato non ci fossero i tifosi. Abbiamo ballato e cantato”

Il centrocampista dell'Inter ha parlato al canale Youtube della Danimarca della vittoria del titolo e di come la squadra nerazzurra ha festeggiato

"Ci è dispiaciuto non poter festeggiare il titolo insieme ai nostri tifosi allo stadio, li abbiamo visti sfilare all'esterno mentre noi eravamo in pullman. È stato divertente. Abbiamo gioito ballando e cantando, dopo la partita ma anche ad Appiano Gentile. È stato un momento molto divertente, ma non c'è stata una vera festa".