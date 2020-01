CdS – Inter, soddisfatta la richiesta del Tottenham per Eriksen senza bonus: i dettagli

Ancora qualche giorno di attesa, e Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista danese è pronto per raggiungere la corte di Conte e sposare il progetto interista. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con il Tottenham senza l’aggiunta di bonus: “La trattativa con il Tottenham è stata conclusa per 20 milioni (niente bonus; pagamento rateizzato) e, se venerdì gli Spurs hanno chiesto di temporeggiare in attesa di individuare un sostituto, domani tutto diventerà ufficiale senza bisogno di una nuova conference call e il giocatore partirà per l’Italia“.

TEMPISTICHE – “In teoria il viaggio di Christian potrebbe essere anticipato anche a stasera, ma a questo punto in viale della Liberazione vogliono fare tutto con calma, rispettando gli accordi presi con Levy che riflette, con i soldi bonificati dall’Inter, di acquistare un attaccante (William José della Real Sociedad avvantaggiato su Llorente) e non un centrocampista (verrà riscattato Lo Celso). Dopo l’arrivo per Eriksen seguirà il rituale delle visite mediche e della firma sul contratto“.