Eriksen, la sfida più grande: a Conte il compito di trasformarlo in un pilastro dell’Inter

Uno dei compiti di Antonio Conte in vista della prossima stagione sarà quello di ritagliare un ruolo da protagonista per Christian Eriksen: arrivato a gennaio tra grandi aspettative, il danese non è ancora riuscito ad avere un impatto significativo, tra condizione approssimativa e difficoltà ad adattarsi ai nuovi dettami tattici.

Così scrive Tuttosport: “Da impiccio a risorsa. Da panchinaro extralusso a pilastro dell’Inter. Da sopportato a supportato. La sfida più importante che Antonio Conte dovrà affrontare nell’ultima parte di stagione ma, soprattutto, nell’estate che servirà per costruire una squadra da scudetto, riguarda Christian Eriksen“.

LE SOLUZIONI – “A Razgrad negli ultimi venti minuti l’Inter aveva giocato con il 4-3-1-2, soluzione più semplice nell’immediato. Difficile che diventi regola, vista la predilezione di Conte per la difesa a tre. Allo stesso modo, nonostante la suggestione sia forte, sembra un salto nel buio fare di Eriksen un nuovo Pirlo: in primis dovrebbe essere d’accordo il giocatore a cambiare il chip, poi in quella posizione l’Inter ha già Brozovic, diventato negli anni tra i migliori specialisti nel ruolo. La soluzione meno impattante, porta a un utilizzo del danese nella posizione di Sensi che, a inizio stagione – ovvero prima che uno stillicidio di infortuni lo facesse uscire dai radar – riusciva a sdoppiarsi nel ruolo di mezzala e trequartista in appoggio agli attaccanti“.