Eriksen, l’ex cardiologo Sharma: “Non so se giocherà mai più a calcio”

Le parole dell'ex medico del Tottenham: "Chiaramente qualcosa è andato terribilmente storto. Ma sono riusciti a riportarlo indietro"

Ancora ignote le cause del malore accusato da Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Presto se ne saprà di più, ma al momento gli esperti si limitano a parlare in base all'esperienza, come fatto dall'ex cardiologo del ragazzo Sanjai Sharma: «Non so se giocherà mai più a calcio - ha detto -, di fatto è come morto, anche se per pochi minuti, ma è morto e il medico gli permetterebbe di morire ancora? La risposta è no». La buona notizia, è andato avanti Sharma, «è che vivrà, la cattiva notizia è che stava arrivando alla fine della sua carriera, quindi che giocherà un'altra partita di calcio a livello professionistico non lo posso dire.