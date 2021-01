Eriksen, la situazione non è cambiata: “Conte lo lascerà partire senza batter ciglio”

Dopo aver collezionato panchine in serie, Christian Eriksen è sceso in campo nei 20 minuti finali della sfida contro la Sampdoria. Una scelta, quella di Conte, che ha sorpreso, e che qualcuno ha provato a interpretare come un possibile rilancio del centrocampista danese. Niente di tutto ciò secondo il Corriere dello Sport:

“L’Inter spera che una sistemazione a Christian sia trovata perché l’utilizzo di mercoledì a Genova non cambia certo le prospettive: per Conte non è un giocatore chiave e il tecnico lo lascerà partire senza battere ciglio“.