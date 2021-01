Christian Eriksen ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro il Milan: “Sono molto contento per la prestazione di oggi. Ho provato a dare il meglio come sempre. La punizione era perfetta per me. Sono strafelice. Sapevamo che sarebbe stata una gara dura. Era una partita intensa e tosta. Abbiamo ribaltato lo svantaggio. Abbiamo vinto e siamo molto contenti. Dedico il gol a mia figlia appena nata e anche ai tifosi”.

(Inter TV)