La Stampa – Eriksen, capolinea vicino ma si poteva finire con dignità. Svilirlo…

La Stampa questa mattina torna sulla scelta di Conte di mandare in campo Eriksen per 4 minuti. La vittoria con il Bologna è quasi passata in secondo piano rispetto alle polemiche sollevate, anche dagli stessi tifosi sui social, sul danese.

I sostenitori interisti si sono chiesti che bisogno ci fosse di farlo entrare per giocare così poco. “Il capolinea è vicino, ma la storia poteva finire in modo più dignitoso. Non possono bastare le critiche mosse dall’ex Tottenham durante le ultime fatiche con la Danimarca (accompagnate da 5 gol…) per giustificare tanto accanimento. Conte alza lo scudo, ma a 28 anni e con 7 milioni di stipendio Eriksen resta un capitale. E pure un affare, pagato 20 milioni da finalista di Champions. Svilirlo è buttarsi negatività addosso“, scrive il giornale torinese.

(Fonte: La Stampa)