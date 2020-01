Inter, Eriksen subito in nerazzurro a una condizione: Marotta vuole soffiarlo a…

L’obiettivo principale in casa Inter resta sempre Arturo Vidal. Il cileno, impegnato in Supercoppa di Spagna nella trasferta in Arabia Saudita con il Barcellona, è il rinforzo scelto da Conte per il suo centrocampo. Una pista al momento complicata con il presidente Bartomeu che non vorrebbe perdere l’ex Juventus.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, in caso di no del Barcellona per Vidal l’Inter proverà a convincere Eriksen a trasferirsi subito in nerazzurro, anche se la trattativa appare quasi impossibile. Sono maggiori, infatti, le possibilità di arrivare al danese – in scadenza il 30 giugno con il Tottenham – in estate, anche se il Real Madrid resta in vantaggio.