Eriksen, l’arrivo di Inzaghi può accontentarlo. Il tecnico farà un tentativo col danese

Il centrocampista dell'Inter potrebbe avere maggiore libertà di azione con l'arrivo del nuovo tecnico in nerazzurro

"Nel calcio attuale, un trequartista non può permettersi di ragionare solamente dal centrocampo in su: servirebbe gamba e continuità di corsa nei 90', la fase difensiva è fondamentale. E in questo, Eriksen probabilmente pecca: le idee, l'intelligenza tattica, la tecnica e i colpi sono decisamente da numero 10, ma per immaginarlo con continuità tra le linee servirebbe anche altro. Inzaghi ci proverà? Nulla è da escludere, magari lo farà a gara in corso o contro determinati avversari, ma il lavoro di Conte rappresenta un'ottima base di partenza. Una base chiara con un 3-5-2 puro e i soliti tre lì in mezzo", si legge su Gazzetta.it.