Eriksen, il sogno dopo lo spavento. Voleva il Mondiale, guiderà la sua Danimarca

«Voglio giocare il Mondiale». Christian Eriksen lo ha sempre detto, anche a gennaio, anche quando non sembrava logico, anche quando il ricordo del 12 giugno 2021 era nella testa di tutti. Eriksen ha rotto il contratto con l’Inter – in Italia non si può giocare dopo un intervento al cuore come il suo – e a gennaio ha firmato col Brentford, in Premier League. Prima ancora di cominciare quell’avventura, il proclama: «In Qatar, voglio esserci». Chi non ci credeva si è dovuto ricredere. Eriksen ha giocato 10 partite da titolare in Premier col Brentford e in estate è passato al Manchester United, di cui ora è punto fisso. E in nazionale? Titolare come sempre, con picchi come la partita di Nations contro la Francia, per qualcuno la sua migliore di sempre in rosso", spiega La Gazzetta dello Sport.