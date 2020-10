TS – Eriksen, da top player a settimo centrocampista dell’Inter. In arrivo tre mesi importanti

Eriksen non è ancora riuscito a imporsi nell’Inter. Il danese, arrivato come un grande acquisto a gennaio, non ha ancora conquistato un posto nell’Inter e Conte fatica a trovargli una collocazione. Tanto che negli ultimi giorni di mercato si sono susseguite alcune voci di mercato sul danese, ma sia il giocatore che l’Inter hanno rispedito al mittente le proposte.

Secondo Tuttosport “È davvero bizzarro pensare che un giocatore che due stagioni fa si giocava la finale di Champions contro il Liverpool e che ha l’ingaggio più alto della squadra insieme a Lukaku, sia il settimo centrocampista della rosa alle spalle dei vari Vidal, Barella, Brozovic, Sensi, Gagliardini e lo stesso Nainggolan (senza contare Vecino, attualmente infortunato). Conte da giugno ha sposato il 3-4-1-2 per avere un centrocampista più alto, vicino alle punte, ma anche così Eriksen non è riuscito a imporsi, soprattutto quando ha giocato con Brozovic: da capire se arriverà il giorno in cui verrà testato con continuità con due mediani come Barella e Vidal (o Gagliardini) e se anche in quel caso, fallirà. Comunque sia saranno tre mesi importanti quelli che aspettano Eriksen”.