Eriksen, ora c’è anche lo United. Ten Hag pensa all’ex Inter per il suo centrocampo

Il danese, dopo aver lasciato l'Inter, si è rilanciato al Brentford e ora ha ricevuto qualche proposta dalla Premier League

Dopo essersi rilanciato al Brentford, Christian Eriksen dovrà decidere se continuare nel club che lo ha rilanciato in questa stagione in Premier League, oppure accettare l'offerta di uno dei top club che lo segue.

Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, infatti, sulle tracce dell'ex centrocampista dell'Inter si sarebbe messo anche il Manchester United. Non solo Tottenham ed Everton, ma anche i Red Devils starebbero pensando al danese per rinforzare la mediana. Con la partenza di Pogba, Ten Hag cerca un centrocampista di qualità e avrebbe individuato in Eriksen il rinforzo giusto. L'allenatore ha avuto modo di allenarlo nel periodo di riabilitazione, quando il danese ha sostenuto qualche seduta con l'Ajax.