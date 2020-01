FCIN1908 – Eriksen ha lasciato la sede dell’Inter ed è diretto ad Appiano Gentile

Ieri l’arrivo a Milano e oggi il giorno della firma e dell’annuncio ufficiale, attesissimo. Christian Eriksen è stato atteso a lungo dai tifosi sotto la sede nerazzurra, ma non è arrivato ieri. Dopo la cena con Ausilio e Marotta, è arrivato negli uffici di via della Liberazione per completare le pratiche per l’ufficializzazione. Il giocatore ha lasciato il posto dopo aver completato tutto l’iter e si sta dirigendo ad Appiano Gentile dove incontrerà Conte e i suoi nuovi compagni.

(Fonte: FCINTER1908.IT)