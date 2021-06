Sky – Eriksen ritorna a luglio: l’Inter valuterà. Calhanoglu opportunità colta

L'arrivo del turco serve a dare qualità al centrocampo in attesa di capire cosa accadrà con il danese

Eriksen sta recuperando, vivendo la sua convalescenza in Danimarca, e dovrebbe tornare a Milano per l'8 luglio e fare degli accertamenti. "Al momento il suo 2021 calcistico è finito. E poi bisognerà capire come andranno le cose nei prossimi mesi. Ecco perché l'Inter aveva bisogno si una soluzione a centrocampo", Andrea Paventi ha fatto così il punto sul calciatore danese dopo il malore che gli ha fatto rischiare la vita nella gara dell'Europeo tra la sua Nazionale e la Finlandia.