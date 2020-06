CdS – Inter, Eriksen mix di equilibri e geometrie: Conte ha trovato il ‘vestito perfetto’

La sfida contro il Napoli al San Paolo ha restituito certezze ad Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter ha potuto constatare i passi in avanti della sua squadra grazie ad un modulo, il 3-4-1-2, che esalta le caratteristiche di Christian Eriksen. “Finalmente a proprio agio – scrive il Corriere dello Sport -. La partita di Napoli lo promuove a pieni voti“.

Oltre al gol, Eriksen ha prodotto una prestazione positiva con un mix di equilibri e geometrie. Ora il danese va a caccia della rete in campionato, dopo quelle in Europa League e Coppa Italia: nel mirino c’è già la sfida contro la Sampdoria in programma domenica sera alle 21:45 a San Siro.