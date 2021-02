Eriksen, il retroscena: “A inizio gennaio veto Inter mai cambiato. E il Tottenham ha ceduto”

Emerge un retroscena di mercato su Christian Eriksen e la sua possibile partenza dall'Inter lo scorso gennaio

Un gennaio vissuto sul filo del rasoio, per poi (finalmente) ritagliarsi uno spazio importante nell' Inter di Antonio Conte. Christian Eriksen ha trascorso l'ultima sessione di mercato con la valigia chiusa, in bilico tra la permanenza a Milano e il ritorno in Premier League.

"Quasi ceduto, questa è la verità. Con il Tottenham prima e con il Leicester poi era tutto apparecchiato, si è capito poi. Non era l’ingaggio del danese il problema, sia gli uni che gli altri si erano presi in carico l’intero stipendio del centrocampista. Gli affari sono saltati perché l’Inter chiedeva un indennizzo per il prestito. Lo chiedeva a inizio gennaio e la posizione non è mai mutata".