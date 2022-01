Eriksson: “Inter e Milan le più forti. Inzaghi vincerà in nerazzurro. Se 20 anni fa…”

Intervistato da Il Messaggero, il tecnico ha parlato del campionato italiano e ha elogiato Simone Inzaghi

Intervistato da Il Messaggero, Sven-Goran Eriksson ha parlato del campionato italiano. Il tecnico ha elogiato anche il suo pupillo Simone Inzaghi che all'Inter sta facendo molto bene. "Ho visto Roma-Juventus e non so cosa stia succedendo ai bianconeri con quella rosa pazzesca. Inter e Milan in questo momento sono le squadre più forti, dietro c’è il Napoli in seconda fila".

Assolutamente sì, dopo aver ammirato la sua evoluzione in questi anni in panchina. Alla Lazio ha fatto un gran lavoro, doveva fare il salto e ora tutte le sue squadre giocano un bel calcio. Se mi avessero chiesto vent’anni fa di Simone, non avrei immaginato per lui una grande carriera da allenatore. Ma sono felice e convinto che in nerazzurro possa davvero vincere il tricolore. Ci sarebbe un pezzetto di me, come nei trionfi di Mancini e Simeone. Sta facendo bene anche Conceiçao".