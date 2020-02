Eriksson: “La Lazio vincerà lo scudetto, è più forte di Juve e Inter. Se la squadra di Conte…”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, Sven-Goran Eriksson parla della lotta scudetto. L’allenatore ha le idee chiare sulla squadra che alla fine vincerà il titolo: “Lo vincerà la Lazio. È più forte tecnicamente. E appare sempre tranquilla. Va sotto di un gol? E che importa. I giocatori sembrano guardarsi tra loro per dire: adesso provvediamo. Quel centrocampo è il migliore d’Italia, senza confronti. Credo abbia pochi rivali in tutta Europa. Il cuore della Lazio è lì“.

Perché pensa che la Lazio vincerà il campionato? “Perché è più calma, più fiduciosa, più solida delle altre. E gli undici titolari sono più forti, mediamente, degli undici della Juve o dell’Inter“.

Anche della Juventus? “Per troppi anni non ha avuto rivali: vincere è stato troppo facile. Adesso è diverso“.

La Juve gioca davvero così male? “Questo lo dicono gli altri. So per esperienza che l’unico modo di giocar bene è vincere“.