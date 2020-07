Eriksson: “Messi all’Inter? Magari averlo in Italia. Sembra impossibile, ma chissà”

Intervistato da TMW Radio, Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato della lotta scudetto, ormai praticamente vinta nuovamente dalla Juventus, con una battuta anche sul sogno nerazzurro chiamato Lionel Messi. Ecco le sue parole:

MESSI – “Magari averlo per l’Italia. Ma ho difficoltà nel vederlo fuori dal Barcellona. Mi sembra impossibile, ma chissà“.

SCUDETTO – “E’ un peccato. Un campionato non è mai troppo interessante se solo una squadra vince sempre. La Juve vince da nove anni, è impressionante. Nei miei anni potevano vincere in tante, Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma. Era bello per il pubblico, per la stampa. Complimenti alla Juve ma così diventa noioso. Sarebbe importante anche per la Juve avere squadre più forti, anche in chiave europea“.

(Fonte: TMW Radio)