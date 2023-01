Inter, nuovo esame per la difesa: 13 trasferte consecutive con gol al passivo

L'Inter, dopo il deludente ko casalingo contro l'Empoli, è chiamata a un pronto riscatto quest'oggi contro la Cremonese. Importante, oltre a tornare a vincere, sarà registrare la fase difensiva, considerati i numeri più che negativi fatti registrare in particolar modo in trasferta. Così scrive Il Giornale: "L'Inter è addirittura la terz'ultima squadra del campionato per numero di gol incassati in trasferta. Peggio dell'Inter (-20), solo Salernitana (-24) e Bologna (-21), che peraltro sta lì anche per conseguenza diretta dell'imbarcata subìta nella San Siro in versione nerazzurra (1-6).