TS – Inter, esame di laurea fallito e addio primo posto: come sempre ha perso al Bernabeu

L'edizione odierna di Tuttosport parla, per l'Inter di Simone Inzaghi, di esame di laurea fallito ieri sera al Bernabeu contro il Real Madrid

L'edizione odierna di Tuttosport parla, per l'Inter di Simone Inzaghi, di esame di laurea fallito ieri sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Ecco come il quotidiano analizza la prestazione dei nerazzurri:

"Se doveva essere un esame di laurea, l’Inter non lo ha superato: doveva vincere a Madrid per arrivare prima nel girone invece, come sempre, ha perso (unica aurea eccezione nei nove precedenti a queste latitudini lo 0-2 firmato dalla Grande Inter il 1° marzo 1967). Poco male, visto che nelle ultime tre edizioni di Champions, la sesta giornata era sempre stata quella in cui era suonato il “de profundis” per i nerazzurri".