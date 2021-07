L’Olhanense esonera Davids e dà seguito alle parole del presidente: “Un disastro”

Il club portoghese di terza serie ha licenziato l'ex di Juve e Inter che dopo la carriera da calciatore si è dato a quella da tecnico

Dopo l'esonero al Barnet nel 2012 è arrivato un altro esonero per Edgar Davids. L'ex giocatore di Juventus e Inter ora fa l'allenatore ma la sua carriera non riesce a decollare. L'SC Olhanense, società portoghese che milita nella terza serie, dove era arrivato a gennaio, lo ha esonerato.

Il presidente Torres non era stato tenero già a giugno sul tecnico: «La scelta di nominarlo come allenatore mi è stata imposta dal nostro direttore sportivo. Edgar Davids è una persona con una storia importante come giocatore, ma questo non dice quasi nulla sulle qualità di un allenatore. Il suo arrivo avrebbe dovuto migliorare finanziariamente il club, ma non ho ancora notato nessun miglioramente, Sportivamente, la nomina di Davids è stata disastrosa, è chiaro", ha scritto il leader in una lettera aperta ai tifosi qualche settimana fa.