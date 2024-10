De Zerbi ha deciso di schierare Valentin Carboni dal 1' per la prima volta ma il talento di proprietà dell'Inter non brilla

Non è andata nel migliore dei modi la prima da titolare per Valentin Carboni con il Marsiglia. Il fantasista classe 2005, dopo aver racimolato solo 58' in stagione e tre presenze su sei partite totali, è stato schierato dall'inizio da De Zerbi contro il fanalino di coda Angers al Velodrome.

Un match senza squilli per Carboni che riceve anche un cartellino giallo sul finire del primo tempo per un fallo di gioco pochi minuti dopo un suo tentativo col mancino che non inquadra la porta. De Zerbi tra l'altro decide poi di toglierlo all'intervallo - entrambe le squadre erano in dieci - sostituendolo con Jonathan Rowe, che segna al 51' il gol del momentaneo vantaggio per i marsigliesi, durato solo tre minuti per il pareggio di El Melali al 54'.