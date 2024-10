Ligue 1, le formazioni ufficiali di OM-Angers: prima da titolare per Carboni

Dopo tre spezzoni, è la grande occasione da titolare per Valenti Carboni. Il talento argentino di proprietà dell'Inter parte dall'inizio

Dopo tre spezzoni, è la grande occasione da titolare per Valenti Carboni. Il talento argentino di proprietà dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto all'Olympique Marsiglia e contro-riscatto in favore dei nerazzurri, partirà infatti dall'inizio nella sfida tra OM e Angers nell'anticipo di Ligue 1.