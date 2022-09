Inter, esordio in Champions League per Asllani: i complimenti da parte dell’Empoli

Esordio in Champions League per Kristjan Asllani: il centrocampista dell'Inter è sceso in campo nei minuti finali del match di ieri sera contro il Viktoria Plzen. Un importante traguardo per il talentuoso classe 2002, festeggiato anche dal suo ex club, l'Empoli, che ha voluto dedicargli un post sui propri canali social: "Complimenti Kristjan per l'esordio in Champions League!".