Inter, un vecchio obiettivo annuncia: “Lascio la Germania, voglio una nuova esperienza”

La scorsa estate l’Inter provò a portarlo in Serie A in sinergia con il Cagliari, senza riuscirci. Nicolas Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 nel mirino di molti club tra cui Valencia e Napoli, si sente pronto per una nuova esperienza, come ha lui stesso dichiarato ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “In Germania è stata una grande storia ma adesso ho deciso: voglio andar via, voglio aria nuova. Voglio lasciare lo Stoccarda. Ho già parlato col club e sono pronto per un nuovo capitolo della mia carriera“.

Gonzalez è stato uno dei calciatori chiave nella promozione in Bundesliga dello Stoccarda: “Sono contento per come è andata, è stato bello riportare la squadra dove merita. Ed è stato un orgoglio anche personale: il secondo anno è andato come sperato. Mi sento sempre meglio, in crescita: ora sono in trepidante attesa di conoscere la mia prossima tappa“.