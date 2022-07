Esordio positivo per Esposito con l’Anderlecht: 81′ nel 2-0 contro l’Oostende

Buona la prima per Sebastiano Esposito in campionato con la maglia dell'Anderlecht: ecco come è andato il classe 2002

Buona la prima per Sebastiano Esposito in campionato con la maglia dell'Anderlecht. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell'Inter, ha giocato 81' nel match d'esordio in Jupiler League contro l'Oostende. 2-0 il risultato finale per l'Anderlecht, con i gol decisivi di Ashimeru e Fabio Silva, quest'ultimo entrato nel finale proprio al posto di Esposito.