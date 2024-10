Per Sebastiano Esposito doveva essere la stagione del rilancio dopo diverse annate in chiaroscuro, e il bilancio di queste prime partite a Empoli è decisamente positivo: alla prima, vera occasione in Serie A, l'attaccante di scuola Inter sta mettendo in mostra quel talento che tutti gli hanno sempre riconosciuto, al quale sta unendo una serietà e una determinazione da calciatore vero. I numeri sono tutti dalla sua parte: 3 gol e 2 assist in 8 partite fra campionato e Coppa Italia, un contributo decisivo ogni 106 minuti, poco più di uno a partita.

Una scomoda etichetta

Se sulle qualità tecniche di Esposito nessuno ha mai avuto dubbi, ciò che fin qui ha frenato l'esplosione del classe 2002 è quell'etichetta da bad boy che gli è stata affibbiata nel corso degli anni, tra comportamenti a volte poco professionali e scelte rivelatesi non sempre vincenti. Dopo aver debuttato in Prima Squadra con l'Inter il 13 marzo 2019 a soli 16 anni, 8 mesi e 12 giorni nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte (diventando così il giocatore nerazzurro più giovane a debuttare in una competizione europea) e segnato in Serie A il 21 dicembre 2019 a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni (più giovane marcatore a San Siro con la maglia nerazzurra e secondo in assoluto dopo Mario Corso), Esposito ha cambiato ben 5 squadre in 3 stagioni: Spal e Venezia in Serie B, Basilea in Svizzera, Anderlecht in Belgio, Bari di nuovo in Serie B, in un'alternarsi di alti e bassi dentro e fuori dal campo che hanno condizionato il suo percorso.