Esposito esulta: “Prima partita nel campionato svizzero e primo gol”

L'attaccante, in prestito dall'Inter, ha affidato ai social il suo pensiero dopo la vittoria all'esordio con il Basilea

Grande felicità per Sebastiano Esposito, che oggi al Letzigrund di Zurigo ha trovato il suo primo gol in campionato con la maglia del Basilea nella sfida contro il Grasshoppers. In prestito dall’Inter, il baby attaccante ha esultato sui social per la rete realizzata. Questo il post scelto da Esposito: