Inter, cosa fare con Esposito? Blick: “Basilea lo vuole ancora, lui spera di…”

Il punto sul futuro del classe 2002: il 30 giugno scadrà il prestito al Basilea, che però vuole averlo un altro anno

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Sebastiano Esposito. Il prestito al Basilea del centravanti classe 2002 scadrà infatti il prossimo 30 giugno ed è tutt'altro che scontato che il ragazzo prosegua la sua carriera lì. Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero Blick, infatti, l'Inter al momento non ha ancora deciso se prestarlo per un'altra stagione o addirittura venderlo: Seba, dal canto suo preferirebbe giocare un'altra stagione all'estero dove avrebbe maggior minutaggio. Il Basilea, spiega Blick spera ancora in una proroga del contratto di prestito, ma l'accordo sulle condizioni al momento è ancora lontano.