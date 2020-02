Di Marzio: “Esposito, Conte crede in lui. L’ultimo giorno di mercato, l’agente…”

Di Marzio, negli studi di Skysport, prima della partita contro l’Udinese, ha parlato di Esposito che Conte ha scelto di schierare da titolare nella gara del Friuli. «Il tecnico interista crede talmente tanto in lui che non sarebbe comunque andato via anche se fosse arrivato Giroud o un altro attaccante. Quando, l’ultimo giorno di mercato, l’agente del ragazzo chiamava i dirigenti dell’Inter per chiedere se stessero prendendo o meno un altro attaccante, comunque gli veniva garantito che l’allenatore voleva restasse. E questo fa capire la stima che l’ex ct ha di lui», ha spiegato il giornalista.

(fonte: Skysport)