Esposito: “Conte sarebbe venuto a piedi a Napoli. Mertens, niente Inter per due motivi”

Il giornalista Paolo Esposito ha raccontato ai microfoni di AreaNapoli.it un retroscena legato all’attuale allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Avrei visto molto bene mister Conte sulla panchina partenopea. Parlai con lui qualche anno fa in tribuna autoritaria dello stadio San Paolo, in occasione del match spareggio per la qualificazione in Champions tra Napoli e Atletico Bilbao. Lui era stato appena ingaggiato dalla nazionale, ma lo avevo consigliato ad Aurelio De Laurentiis, poco prima. Gli chiesi, se gli avesse fatto piacere sedere un giorno sulla panchina del Napoli e lui mi disse che sarebbe venuto anche a piedi a Napoli e sarebbe stato onorato, di diventare l’allenatore del Napoli, la squadra più importante del sud e una delle più conosciute al mondo“.

Su Mertens, Esposito non ha dubbi: “Mertens non è andato all’Inter, in primis, perché lì poteva essere uno dei tanti, mentre al Napoli ha il ruolo di protagonista principale. Poi, perché Dries è veramente affezionato alla città di Napoli e ai supporters azzurri e perché vive in una meravigliosa villa a Posillipo, con un panorama mozzafiato sul golfo di Napoli, la città più bella al mondo! Lui, e lo conosco molto bene anche personalmente, è uno dei pochi calciatori in circolazione che mette il danaro in secondo piano. Chapeau! Ritengo inoltre, visto che fisicamente sta benissimo, è integro, non ha mai avuto infortuni gravi nella sua bella carriera, che possa giocare altre 3 brillanti stagioni in azzurro, per poi diventare un un’importante dirigente del Napoli“.