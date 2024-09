Francesco Pio Esposito, protagonista assoluto del successo per 7-0 dell'Italia U21 contro San Marino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match: "4 o 5 gol? Sinceramente voglio rivederlo anch'io, sono sicuro di aver toccato il pallone, poi non so se fosse già entrato o meno. Appena rientro negli spogliatoi voglio rivederlo... A prescindere da questo sono molto contento. Norvegia e Irlanda? Dare continuità è la cosa più importante. Oggi abbiamo fatto bene, ma se non avremo continuità non sarà servito a nulla. Sono già carico, lasciamo indietro questa partita e pensiamo alla prossima.