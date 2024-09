Goleada dell'Italia U21, che travolge San Marino con un perentorio 7-0. Mattatore assoluto del match è senza ombra di dubbio Francesco Pio Esposito : l'attaccante di proprietà dell'Inter, classe 2005, ha messo a segno 4 gol (forse 5, c'è un dubbio su chi tra lui e Matteoni abbia toccato la palla in occasione della rete del 2-0), mettendo in mostra tutto il suo repertorio.

Di sinistro, di destro, di rapina, di tecnica. Da opportunista, ma anche dopo un dribbling secco "alla Milito", che sta diventando anche un suo marchio di fabbrica. Esposito sta dando ragione a chi lo indica come l'attaccante del futuro del calcio italiano, dopo le belle cose fatte vedere nel settore giovanile nerazzurro e con le varie Under in Nazionale.