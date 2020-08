SI – Inter, Esposito in prestito al Crotone? Il ds Ursino smentisce l’affare

Sebastiano Esposito ha sicuramente valore ed è importante per Antonio Conte e per l’Inter. Ragion per cui il club nerazzurro ha deciso di cederlo in prestito il prossimo anno in modo che possa farsi le ossa e guadagnare esperienza per il futuro. Negli scorsi giorni si è parlato di un suo possibile approdo al Crotone, neopromossa in Serie A: ma secondo quanto riportato da Sportitalia, il ds del club rossoblu Beppe Ursino avrebbe smentito la trattativa. Ad oggi, quindi, niente Crotone per Esposito.