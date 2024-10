"In questo avvio non posso che dare giudizi positivi, perché quando le cose vanno così bene, anche per i singoli è semplice esprimersi al meglio e sono molto contento di come stanno andando le cose. Dobbiamo continuare così, restare concentrati e non calare l'attenzione, cercando di continuare a muovere sempre la classifica, riuscire a non perdere mai è fondamentale. Sono molto attaccato alla maglia azzurra, da quattro anni non perdo una convocazione e per me è motivo di grande orgoglio. Arrivarci con un gol decisivo sicuramente mi consente di esser ancor più tranquillo e spensierato, ed è una bella sensazione".