L'attaccante passa in prestito al club di Serie A, dopo aver giocato lo scorso anno alla Sampdoria in Serie B

"Si chiude la lunghissima trattativa che ha visto per protagonista l'attaccante dell'Inter che ha giocato l'ultima stagione in serie B alla Sampdoria. Ora Roberto D'aversa lo avrà all'Empoli in ritiro in Alto Adige", scrive La Gazzetta dello Sport.